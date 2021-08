Ik snap nu waarom er nooit een kinderversie van De Slimste Mens is gemaakt

Een van de dingen in tv-land waar ik me altijd over heb verbaasd, is dat er nooit een kinderversie van De Slimste Mens is gemaakt. De kennisquiz is ook bij de jeugd in de basisschoolleeftijd enorm populair en ik ken genoeg prepubers die maar wat graag een middagje tussen Philip Freriks en Maarten van Rossem zouden zitten.