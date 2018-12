‘Ik meedoen aan Robinson? Dat zou mijn vrouw nu niet leuk vinden’

Eilandpraat trekt gemiddeld tussen de 600.000 en 700.000 kijkers. Had je dat verwacht?

,,Eerlijk gezegd niet, ik dacht en hoopte tussen de 400.000 en 500.000. Vorig jaar deden we Eilandpraat voor het eerst, maar begonnen we halverwege het seizoen na de samensmelting. Dit seizoen doen we het programma vanaf het begin. En nu je het zegt, 700.0000 is best veel. Het verrast me wel een beetje.’’

Hoe komt dat denk je? Zo spectaculair is Expeditie Robinson dit seizoen niet.

,,Klopt, maar je merkt dat mensen meer betrokken raken naarmate de expeditie verder komt. Het is net als met Wie is de Mol: de kijkers willen graag nog even in hun bubbel blijven. Erbij zijn. Het meepraateffect. Online wordt er veel over gesproken. Het is niet normaal hoe vaak Expeditie Robinson trending topic is op Twitter en Insta.”

Terwijl Robinson dit jaar tegenvalt.

,,Je moet de kandidaten de eerste weken natuurlijk nog wel leren kennen. Kijk, nu kunnen we een gesprek hebben over Laurie, want we kennen haar.’’

Het was zelden écht spannend en de ene na de andere kandidaat gaf op.

,,Dat was heel vervelend, die opgevers. Zes is echt heel veel. En er is weinig veranderd in vergelijking met vorig jaar. Wel waren het voornamelijk jonge kandidaten die vertrokken. Die hebben minder tegenslag in hun leven gehad. Vooral die in eerste drie dagen moet het contrast met thuis groot zijn geweest, daar waar ze bejubeld worden op sociale media en bedolven onder likes en hartjes.’’

Wat zijn de hoogtepunten van Eilandpraat?

,,Het live huwelijksaanzoek van Robin en de uitzending na de aflevering toen zowel Donny als Tony eruit ging. Mensen thuis waren boos en verbijsterd. In de studio was iedereen ook flabbergasted. Dat zo’n programma dít teweeg kan brengen.’’

Eilandpraat komt bovenop je dagelijkse RTL Boulevard. Is er nog iets nieuws in de planning?

,,Nee, voorlopig niet, maar dat hoeft ook even niet. Dit is wel fijn zo. Als je elke dag Boulevard doet, is dat een mooie basis.’’

Jullie krijgen in het nieuwe jaar concurrentie van 6 Inside bij SBS6. Pas op, Albert Verlinde komt er aan!

,,Ja, 7 januari bergreep ik. Ik ben benieuwd. Ik zeg niet dat we niet gaan kijken, maar bevreesd zijn we niet. We zien het wel.’’

Dat klinkt luchtig. Voorlopig gaan ze om zes uur beginnen; vóór Boulevard. Vervelend, lijkt me.

,,Nee hoor, wij hebben altijd concurrentie. Van SBS6, van De Wereld Draait Door, van het Sinterklaasjournaal, maar ook nieuwe games. Concurrentie komt niet alleen van tv. Dat houdt ons scherp.’’

Is Boulevard niet een tikkeltje braaf na het vertrek van Albert Verlinde?

,,Wij maken sinds tweeënhalf jaar een andere Boulevard. Meer van deze tijd en meer dan alleen een tv-programma. Onze site is een belangrijk entertainmentpodium geworden waar we ons nieuws op plaatsen en daardoor meer opiniërend zijn. We richten ons meer op het gesprek van de dag, op crime en media en minder op showbizz. We hebben meer deskundigheid in de studio en daardoor meer discussie. De kijker waardeert dat.’’

Terug naar Robinson: zou je zelf meedoen als je gevraagd zou worden?

,,Voorlopig niet. Ik heb kleine kinderen. Mijn jongste is dertien weken. Als ik mee zou doen, ga er vanuit dat ik win, haha, en dan dus vijf weken weg ben. Dat kan ik niet maken. Zegt mijn vrouw: hallo, de groeten! Later misschien wel. Ik zeg ook nooit nooit.’’

RTL hoeft jou dus ook niet te vragen voor de opvolging van presentator Dennis Weening?

,,Nee nee, dat moeten andere mensen maar doen. Ik kan me trouwens niet voorstellen dat RTL daar überhaupt aan denkt. Het is niet echt iets wat bij mij past.’’

Art Rooijakkers wordt het toch gewoon?

,,Dat denk ik wel. Iedereen zegt het. Ik heb niet het idee dat Art het zelf niet wil doen.’’

