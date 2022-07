‘Ik kwam op het idee omdat loodgieter Koos de wc kwam repareren’

Rotterdammer John Buijsman kocht vlak voor corona ‘een wrak van een huissie’ in recreatieoord Hoek van Holland. Toen hij tijdens de pandemie zonder werk zat, timmerde hij zich er een slag in de rondte en sloot vriendschappen. De aankondiging van de gemeente het park te verkopen aan een ontwikkelaar ontketende de actievoerder in hem. Zijn geslaagde gevecht als ‘010 Sherriff’ staat nu symbool voor de strijd tegen het grote geld van Landal, Centerparcs en Roompot, ofwel de Verroompottisering van Nederland. Samen met Helmert Woudenberg brengt hij dit verhaal als De Recreanten in zijn eigen achtertuin in Hoek van Holland. Na afloop krijgt het publiek een borrel en bitterbal in het gemeenschapshuis.