Ik kan wel weer brommen over de Hazes-overkill, maar ik heb het liever over deze docu

Soms moet je ook als tv-columnist van de nood een deugd maken. Ik kan hier wel weer gaan brommen dat het een schande is dat NPO 1 begin juni al met herhalingen strooit (Welkom in Hotel The Savoy en De Grote Klimaatkwis) alsof het diep in augustus is en iedereen op de camping hangt. Of nóg een keer mijn Hazes-moeheid etaleren omdat Humberto meende dat het een goed idee was om de zanger uit te nodigen, alsof we heb nog niet genoeg hebben gezien afgelopen dagen, weken en maanden.