Ik hou van Holland keert terug op televisie

Het was al even bekend dat Linda de Mol haar succesprogramma's (Miljoenenjacht, Weet ik Veel, Linda's Zomerweek, Oh Wat een Jaar en Ik hou van Holland) mee zou nemen naar het bedrijf van haar broer. De terugkeer van Ik Hou Van Holland was niet zeker, omdat Linda aangaf te willen kiezen tussen Oh Wat Een Jaar en de oer-Hollandse spelletjesshow.



Die twijfels zijn vandaag weggenomen, want Verlinde maakte in zijn programma bekend dat in ieder geval Ik hou van Holland weer op de buis terugkeert met Linda de Mol. Ook wist de presentator te melden dat Jeroen van Koningsbrugge en Guus Meeuwis terugkeren in de populaire show van De Mol. Het is nog niet duidelijk wanneer het programma weer te zien is op televisie.



In Ik hou van Holland, dat vanaf 2008 werd uitgezonden op RTL 4, strijden BN’ers om wie de meeste kennis van Nederland heeft. In 2016 kwam het programma stil te liggen.



Of alle andere programma’s die Linda maakte ook te zien bij SBS, is nog de vraag. RTL spreekt namelijk van een aantal ‘contractuele afspreken’, waardoor ze niet zonder slag of stoot kunnen verhuizen.