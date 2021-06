Ik heb in tijden niet zo gelachen als om Beau en de Jezus Leeft-voorman

Voorwoord boekenweek Hanna Bervoets en Sofie Lakmaker over schrijf­trucs, plots en regels: ‘Niks moet, dat is de essentie’

29 mei De Boekenweek is uitgesteld door de coronapandemie, maar wel vindt deze week het Voorwoord van de Boekenweek plaats; twee schrijvers gaan in de Kleine Komedie in Amsterdam in gesprek met elkaar. Vandaag is het de beurt aan Hanna Bervoets en Sofie Lakmaker.