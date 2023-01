Ik gun het André Hazes dat hij de showbizz vaarwel zegt en lekker een sportschool begint

update MAFS-Mar­tijn staat open voor diner met Nicole na heftige ruzie: ‘Ik vind het heel moeilijk’

Daalde de sfeer dinsdag nog tot onder het vriespunt na een geëscaleerde ruzie tijdens een autorit, in een nieuwe uitzending van Married at first sight gloorde er gisteravond tóch een sprankje hoop voor Nicole en Martijn. Laatstgenoemde onthulde aan gedragsbioloog Patrick van Veen open te staan voor een diner met Nicole, zonder de camera’s erbij. ,,Ik zeg niet nee, maar ook niet ja”, reageerde Nicole voor het oog van 896.000 kijkers.

19 januari