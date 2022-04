Ik geloof niet dat ik ooit een mooiere, intiemere documentaire zag

Moeilijk te zeggen welk beeld harder trof. Jeanne (91) die twee keer achter elkaar vergeten is dat ze al is aangekleed en daarom nóg een broek over haar broek sjort. Of de verslagen blik van Hetty (76) die met lede ogen moet toezien hoe de vrouw van wie ze zoveel houdt langzaam wegzakt in een eigen wereld. Of toch dat ene moment van helderheid waarop Jeanne beseft dat ze een last is geworden voor haar partner, wat Hetty dan weer gedecideerd ontkent.