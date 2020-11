Ik Geloof In Mij-concert na een minuut ‘uitverkocht’

Tijdens de show treden René le Blanc, Dario, Rutger van Barneveld, Johan Kettenburg, Wally Mckey, Dave van Well en Gio, die allemaal worden gevolgd in Ik Geloof In Mij, op. De presentatie is in handen van Wilfred Genee. Voor de fans die naast een ticket grijpen, is het concert te volgen via de sociale media-kanalen van SBS6.