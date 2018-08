'Ik droom me er al een leven lang een leven naast in stadions en paleizen'

'Gesmolten boterhou­ding' Kim Kardashian leidt tot ludieke fotomonta­ges

8 augustus De Amerikaanse realityster Kim Kardashian (37) heeft met haar jongste foto op Instagram ettelijke creatievelingen geïnspireerd tot het maken van maffe montages waarin het kiekje de hoofdrol speelt. Kim is op de originele foto liggend op bed te zien terwijl ze, volgens eigen zeggen, een houding aanneemt als gesmolten boter. Volgens Twitteraars is de ietwat merkwaardige pose ook best te gebruiken op andere plekken dan alleen een ledikant. Een paar voorbeelden.