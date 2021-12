‘Ik ben het gelukkigst als ik niet Maan de artiest ben, maar de dochter, zus of vriendin’

Het is een doordeweekse ochtend in november en de Ziggo Dome is leeg en koud. Voor Maan de Steenwinkel is de verlaten concertzaal het decor van het promotiespotje waarmee ze een concert in de Ziggo Dome aankondigt. De opnames lopen uit, de zangeres verontschuldigt zich bij aankomst in het iets minder koude productiehokje in de catacomben. ‘Nog heel even naar het toilet,’ zegt ze vlak voordat ze een sprintje inzet. Even later neemt ze plaats met een broodje. ‘Wilt u er ook één?’