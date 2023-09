Igone de Jongh breekt met Thijs Römer: 'Feiten naar buiten gekomen, waar ik niet achtersta’

De 43-jarige balletdanseres heeft zich sinds de aantijgingen aan het adres van Thijs Römer vooral op de vlakte gehouden. Hoewel er geruchten gingen dat de twee weer samen zouden zijn, kwam er nooit een bevestiging. Ook vlak na de veroordeling van Römer liet De Jongh niks van zich horen. Zondag besloot ze de stilte te verbreken.

‘Er zijn feiten naar buiten gekomen waar ik op geen enkele manier achtersta en die ver van mijn normen en waarden liggen’, schrijft ze in haar Instagram Stories. ‘Mijn hart is verscheurd.’ De Jongh laat nu aan duidelijkheid niets te wensen over en zegt alleen verder te gaan. ‘Ik heb tijd nodig om dit te verwerken en sterk alleen verder te gaan’, sluit ze haar bericht af.

De Jongh liet in januari wel al weten van Römer te gaan scheiden. Dat meldde ze nadat het OM in november aankondigde dat Römer strafrechtelijk zou worden vervolgd voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. ‘Met een zwaar hart heb ik besloten om mijn liefdesrelatie met Thijs te beëindigen’, schreef De Jongh destijds. In juni kwam de balletdanseres daar min of meer op terug in een interview met Wilfred Genee in het BNR-radioprogramma The Friday Move.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Igone de Jongh reageert voor het eerst op de veroordeling van Thijs Römer © Instagram Stories Igone de Jongh

Hoger beroep

Römer werd in augustus veroordeeld voor grensoverschrijdend seksueel gedrag. Hij verleidde meisjes online tot het plegen van ontuchtige handelingen bij zichzelf. Dat gebeurde tussen november 2015 en november 2017 toen de meisjes 14, 15 en 16 jaar waren. Römer moet van de rechter drie maanden de cel in, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Ook kreeg hij een taakstraf van 240 uur en moet hij zich laten behandelen

Römer is het niet eens met deze straf en gaat in hoger beroep. Ook het OM wil dat drie nieuwe rechters naar de zaak kijken. Hoewel de straf hoger uitviel dan geëist, wil het OM dat hij ook wordt veroordeeld voor het sturen van een naaktfoto. Römer zegt niet te willen goedpraten wat er is gebeurd en erkent fouten te hebben gemaakt. Maar hij herkent zich te weinig in het beeld dat uit het vonnis naar voren komt.

Vorig jaar augustus reageerde De Jongh ook op de aantijgingen die toen al de ronde deden. ‘Dichtbij elkaar blijven. Heel goed de kinderen beschermen’, zei ze op Instagram, gevolgd door een foto met hun kinderen waarop ze tegen Römer aanleunt.



In 2016 kregen Römer en De Jongh een relatie met elkaar. Igone versierde Thijs door hem via Instagram een berichtje te sturen. Ze hebben allebei een kind uit een eerdere relatie: Igone is moeder van de 12-jarige Hugo, en Thijs kreeg met Katja Schuurman dochter Sammie, eveneens 12 jaar.

Volledig scherm Igone de Jongh Thijs Römer © NL Beeld / Patrick van Emst

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast. Al onze podcasts vind je op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: