Iedereen zou een zus als Linda de Mol moeten hebben

Het interview met Linda de Mol bij Jinek over haar nieuwe carrière als zenderbaas van Net 5 leverde donderdag weinig nieuws op. Behalve dan dat broer John zijn zus ‘Lin’ noemt. Wat natuurlijk geen verrassing is, want die afkorting gebruikt heel Nederland voor de Linda in zijn of haar omgeving.



Maar het gesprek maakte wel iets anders duidelijk. John heeft Linda niet alleen keihard nodig voor de succesvolle shows en kijkcijfers met zes nullen, maar ook op pr-gebied is ze goud waard. Als Linda nog eens iets totaal anders wil gaan doen, kan ze zó als spindokter aan de slag in Den Haag. Ik durf er heel wat onder te verwedden dat zij oppositie en de kiezers moeiteloos had kunnen overtuigen van het nut van de afschaffing van de dividendbelasting en dat iedereen nog had staan applaudisseren ook.