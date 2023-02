Iedereen lijkt blij met bezoek Oranjes aan Sint Maarten: 'Ik had dit nooit van m’n leven verwacht’

met videoKritisch was het commentaar vanuit de politiek op Sint Maarten op de recente slavernij-excuses vanuit Den Haag, groot is de populariteit van de Oranjes op het eiland. ,,Dat verbaast mij ook een beetje.’’

De hele dag wórden de leden van de koninklijke familie gefotografeerd, maar hier - in de Achterstraat in Philipsburg - grijpt koningin Máxima zelf naar haar mobieltje. Ze wil Amalia fotograferen. En Amalia. En nog een Amalia. En ook: een Alexia.

Ietwat bedremmeld zijn de kleine Amalia, Amalia en Alexia op de grote prinses Amalia afgestapt. Ze vertellen hoe ze heten en dan zegt Máxima dat ze heel graag een foto van de Amalia’s en Alexia wil maken.

Bij navraag blijkt dat de meiden niet direct naar de prinsessen vernoemd zijn - vaak kwamen de namen, of verbasteringen daarvan, al in de familie voor. Tegelijkertijd vonden de ouders op Sint Maarten het ook wel mooi om hun dochters dezelfde namen te geven als de prinsessen in het verre Nederland.

Nederlands en Frans

Een klein, maar noodzakelijk lesje staatsrecht: eigenlijk bestaat het koninkrijk van de Oranjes uit vier landen. Nederland natuurlijk, maar ook Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Dat laatste eiland is voor de helft ook nog eens Frans. Op de zuidelijke helft is koning Willem-Alexander het staatshoofd, op het noordelijke deel de Franse president Macron.

Volledig scherm Koningin Máxima en prinses Amalia ontmoeten de kleine Amalia's en Alexia op Sint Maarten. © Brunopress

In het Nederlandse deel van Sint Maarten wonen Nederlanders en mensen die geboren zijn op het eiland dwars door elkaar. En hoe kritisch de politici op het eiland zich onlangs nog uitspraken tegen de slavernij-excuses vanuit Den Haag, zo blij lijkt iedereen met het bezoek van de Oranjes. ,,Dat verbaast mij ook een beetje’’, vertelt de Limburgse Annemarie Saat (38), die al jaren op het eiland woont en werkt. ,,Wat ik hoor, is dat het koningshuis voor de mensen hier echt een verbindende factor is. Ze voelen zich echt inwoner van het koninkrijk der Nederlanden, juist door zo’n bezoek.’’

Zorgzaamheid

,,Het toont aan dat we er bij horen, hier ver van Nederland’’, meent Leroy Brooks, geboren en getogen op het Nederlandse eiland, waar Engels de voertaal is. ,,Het is een voorbeeld van zorgzaamheid, dat de koning en zijn gezin nu hier zijn. En helemaal dat de koning ons direct na orkaan Irma bezocht.’’

,,Dat heeft hun populariteit hier zo goed gedaan’’, vult Alexis Schoormans aan, juridisch adviseur bij de ‘financal intelligence unit’ op Sint Maarten. ,,Tot die tijd werd heel kritisch naar het koningshuis gekeken, maar moet je nu eens zien.’’

Volledig scherm Prinses Amalia in gesprek met de 80-jarige Silvia Monte op Sint Maarten. © ANP

Kritisch

Schoormans knikt naar de ‘boardwalk’, de boulevard van hoofdstad Philipsburg, waar de Oranjes toegejuicht worden door duizenden eilandbewoners. ,,We hebben het koningspaar hier in 2013 ook gezien, net na de inhuldiging van de koning. Toen was de belangstelling en populariteit veel minder groot. Hier in de politiek heb je een stroming van ouderen die nog altijd kritisch is op Nederland, uit die hoek kwam ook de kritiek op de slavernij-excuses. Maar gelukkig heb je meer jongere bestuurders, die erkennen dat dit land nog even de kracht en hulp van Nederland nodig heeft om echt op eigen benen te kunnen staan. Niet alleen financieel, maar ook qua kennis. Dat is na Irma wel weer gebleken. De jongere generaties voelen zich echt gezien door zo’n bezoek van de koninklijke familie.’’

Sommige ouderen ook. Vanochtend bezochten de koning, koningin en prinses het Wit-Gele Kruis op Sint Maarten. Eerst sprak koningin Máxima een tijdje met de 80-jarige Silvia Monte in de dagbesteding, daarna schuift Amalia bij haar aan. De dame moet ervan huilen, de prinses legt tweemaal een troostende hand op haar schouder. Maar waar kwamen die tranen nu vandaan? ,,Ik vind het gewoon zo’n eer om leden van de koninklijke familie te ontmoeten. Ik had dit nooit van m’n leven verwacht.’’

