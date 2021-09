Iedereen is welkom bij zoektocht naar nieuwe K3: ‘Je moet er staan om wie je bent’

In februari dit jaar maakte K3'tje Klaasje Meijer tijdens een persconferentie bekend de meidengroep te verlaten. Ondanks de geweldige jaren vond Meijer het tijd om haar ‘vleugels uit te slaan’ en ‘een andere invulling aan haar leven te geven’. Medezangeressen Hanne en Marthe waren zelf nog niet klaar met hun K3-carrière, en zo ontstond de zoektocht naar een nieuw lid.



Die zoektocht gaat vanavond van start in K2 zoekt K3 op SBS 6. Met een verfrissende wending: iedereen is welkom, niet alleen meiden, ook jongens of mannen of non-binaire personen. ,,Nadat bekend werd dat Klaasje ging stoppen, wisten wij een ding: wij gaan door. De eerste vraag was: wat zoeken we dan?”, legt Hanne uit. ,,We willen vooral dat de juiste persoon op de juiste plek komt te staan. Als je specifieke eisen hebt, elimineer je al direct mensen. We zoeken gewoon iemand die een groot hart heeft voor K3. Het zou zo jammer zijn als iemand die droom niet kan verwezenlijken door onze eisen.”