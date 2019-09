‘Iedere Nederlander kan minimaal één zin van Hazes opdreunen’

Er wordt gesnikt in de zaal. Niet besmuikt, maar op standje laat-je-maar-eens-lekker-gaan-meid. Dames die de middelbare leeftijd al even ontstegen zijn, dansen voluit - de handen wild in de lucht. Om schuine moppen wordt hard gelachen: door een man met een flink deel van het assortiment van een ijzenwarenhandel om zijn nek, maar net zo goed door zijn buurman in het C&A-ruitjesoverhemd naast hem. En, zelden gezien in een theaterzaal boven de rivieren: op rij 11 onderneemt een vriendinnengroep een manmoedige poging een polonaise te creëren.