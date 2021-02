Iconische dance-act Daft Punk stopt na 28 jaar

Daft Punk werd in 1993 opgericht door Thomas Bangalter en Guy Manuel de Homem-Christo. Ze verwierven in de jaren 90 grote bekendheid in de Franse housescene. Het duo werd gezien als een van de meest invloedrijke groepen die in de afgelopen dertig jaar is ontstaan. Ze scoorden hits met onder meer Get Lucky, One More Time, Around the World en Harder, Better, Faster, Stronger. De plaat Random Access Memories uit 2013 leverde ze een Grammy Award op voor Beste Album.