Hysterische Emma Wortelboer gaat weer viraal na grapje van Eurovision

Want hoewel de Amerikanen gisteren naar de stembus gingen, laat de definitieve uitslag op zich wachten. ‘En je dacht nog wel dat het stemmen bij het songfestival lang duurde’, twitterde het account vanavond bij een foto van een hysterische Emma tegenover 468.000 volgers. De tweet ging in korte tijd viraal; inmiddels zijn er al duizenden likes en honderden retweets.



Wortelboer ging in 2019 viraal met haar reactie op de winst van de Nederlandse inzending Duncan Laurence. Na de bekendmaking werd live geschakeld naar de presentatrice, die trillend en uitzinnig van emotie aan het juichen was. Haar reactie werd later zelfs gepersifleerd in de Tv Kantine, met Nicolette Kluijver als Emma.



Het feest zou dit jaar vanwege de winst van Laurence in Rotterdam worden georganiseerd, maar dat ging door de coronacrisis niet door. In 2021 vindt het songfestival hoe dan ook wel plaats; de organisatie denkt momenteel nog na over de vorm. Onze inzending is dan Jeangu Macrooy.