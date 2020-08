Zou er dit weekend crisisberaad zijn geweest binnen SBS 6? De nieuwe programmering en vooral de met veel bombarie in de markt gezette vrijdagavond met een stel makke schapen en een malafide campinghouder zijn – verrassing! - een grote flop. En dat terwijl de concurrentie nog met de roodverbrande bips in het zand ligt. Vraag is niet of er ingegrepen wordt, maar wanneer.