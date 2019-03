Huys neemt afscheid: Ik heb geen moment spijt gehad van dit avontuur

Huys nam in de laatste paar minuten van de talkshow kort de tijd om een verklaring te geven over het abrupte vertrek van het programma. Hij maakte er weinig woorden aan vuil, maar verklaarde absoluut geen spijt te hebben van zijn overstap naar RTL. ,,We hebben er alles aan gedaan om dit programma een succes te maken. Met veel energie en toewijding hebben we gezocht naar een formule en leuke gasten”, klonk het zakelijk. ,,Het was een groot avontuur, maar elk avontuur gaat gepaard met risico’s. Wie een hoge berg wil beklimmen, weet nooit zeker of ‘ie de top gaat behalen.”



Van emotie in Huys’ stem was nauwelijks sprake, al sprak zijn gezicht wel boekdelen. Ook in de voorgaande gesprekken met de tafelgasten werd er nauwelijks gerept over het abrupte einde van RTL Late Night. Huys bedankte na zijn korte uitleg de zender, de redactie en alle mensen met wie hij heeft samengewerkt. Ook de kijkers thuis konden rekenen op een bedankje van de presentator. Daarna kreeg hij een staande ovatie.