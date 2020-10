‘Huwelijk van Anna Wintour na 16 jaar voorbij’

De liefde tussen de twee zou al een tijdje zijn bekoeld en ook zijn ze al geruime tijd niet met elkaar in het openbaar gezien. Wintour werd begin dit jaar wel meerdere keren gespot met de Britse acteur Bill Nighy, tijdens een etentje en bij een bezoek aan het theater in Londen en New York.

Wat de oorzaak van de breuk is, is niet bekend. Zowel Wintour als Bryan hebben nog niet gereageerd op het nieuws. Anna (70) en Shelby (74) trouwden in 2004. Ze waren toen ongeveer vijf jaar samen. Daarvoor was Wintour getrouwd met David Shaffer met wie ze twee kinderen heeft.