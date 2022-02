Huwelijk van ABBA-zanger Björn Ulvaeus na 41 jaar gestrand

Update Sony Music zet samenwer­king met Lil Kleine stop, juridische gevolgen nog niet duidelijk

Sony Music zet de werkrelatie met Lil Kleine per direct stop. Dat maakt de platenmaatschappij zondagavond bekend in een korte verklaring. De platenmaatschappij heeft dat besloten nadat de rapper afgelopen week drie nachten vastzat op verdenking van een poging tot zware mishandeling of mishandeling.

21 februari