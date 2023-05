Huwelijk Astrid en Harmjan uit B&B vol liefde dit najaar: ‘Ze staat als ‘droomvrouw’ in mijn telefoon’

Astrid is dolbij met Harmjan: ,,Hij is ingetrokken en hij draait hier mee alsof het nooit anders is geweest.’’ De plannen voor het huwelijk van de tortelduifjes gaan ook voortvarend. ,,Gisteren hebben we nog het menu doorgesproken’’, vertelt voormalig vrachtwagenchauffeur Harmjan. ,,Morgen nog een gesprek op een van de locaties en dan is het plaatje rond.’’



Tussen het werk in de B&B door zorgen de twee ook nog voor voldoende romantiek. ,,Even een kleine knuffel tussendoor en even aanraken’’, legt Harmjan uit. ,,Dat werkt voor mij heel goed. In mijn telefoon staat ook gewoon ‘droomvrouw’.’’

‘Geen ruimte in haar hart’

En het grote feest moet dus dit najaar al plaats gaan vinden. Terwijl het in eerste instantie helemaal niet zo wilde vlotten op de B&B van Astrid. Zij gaf aanvankelijk aan ‘geen ruimte in haar hart te hebben’ voor een man. Maar in de slotaflevering van het RTL 4-programma was de verrassing groot toen ze toch contact bleek te hebben gehouden met Harmjan, die weer terug was gekeerd op Nederlandse bodem.



Een paar maanden later zegde Harmjan zijn baan als vrachtwagenchauffeur op en trok naar Sankt Michael im Lungau om daar in de bed and breakfast van Astrid te gaan werken. Die gaf op haar beurt aan zich ‘de gelukkigste vrouw op aarde te voelen'. Amper anderhalve maand later ging Harmjan op zijn knieën en vroeg zijn Astrid ten huwelijk.

