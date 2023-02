Huub Stapel woest over woekerprijzen tickethandelaren: 'Tuig van de richel!’

Huub Stapel (68) is het spuugzat. ,,Het moet eens afgelopen zijn met die schimmige websites die telkens maar weer bovenaan Google opduiken. Politiek, grijp nou toch eens in!”, foetert de gevierde acteur. Zijn nieuwe theatershow Alleen Familie viel tot zijn verbazing eveneens ten prooi aan aan tickethandelaren. Op sites als Ticketshop staan diverse tickets voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs te koop.

Het loopt de laatste tijd de spuigaten uit, zegt Stapel. ,,Ik hoor regelmatig dat die handelaren jonge gasten op pad sturen om fysieke tickets op te halen aan de kassa. Vervolgens presenteren ze zich als een officieel verkooppunt, maar in feite zijn het gewoon ordinaire oplichters.” Intussen zijn al meerdere fans van Huub Stapel in de val gelokt, blijkt uit reacties op sociale media. ‘Dit gaat mij niet nog eens gebeuren’, schrijft een van hen.

‘Ongekend dat dit kan’

De woekerhandel in kaarten voor evenementen is een groot probleem voor de cultuurbranche, zeggen Stapel en andere theatermakers en cabaretiers. ,,Soms worden wij erop aangekeken, alsof wij die prijzen zelf hebben bedacht”, zegt Stapel. ,,Gelukkig zijn de meeste mensen scherp genoeg om daar doorheen te prikken, maar je zult maar op leeftijd zijn en in de zogenaamde betrouwbare praatjes van die boeven trappen. Ongekend dat dit in een beschaafd land als Nederland kan.”

Quote kijk dan altijd goed of je op de juiste website terecht komt en klik niet zomaar op de eerste de beste aanbieder Timos Krabben, woordvoerder VCSD

De VCSD erkent de ernst van het probleem. Samen met andere brancheverenigingen, waaronder de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF), werken ze hard om dit probleem aan te pakken. ,,Aan de bezoekers adviseren we om kaarten alleen via de officiële website van de organisator, locatie, evenement of artiest te kopen”, vertelt woordvoerder Timos Krabben. ,,Als je via Google zoekt naar een ticket, kijk dan altijd goed of je op de juiste website terecht komt en klik niet zomaar op de eerste de beste aanbieder.”

‘De bal ligt op de stip’

Naast cultuurmakers worstelt ook de KNVB al tijden met de doorverkoop van tickets. ,,Wij zijn bekend met het fenomeen en treffen daar waar het kan maatregelen”, zegt woordvoerder David Pranger. In de Tweede Kamer klinkt een steeds luidere roep om de woekerhandel in tickets aan te pakken.

Voor Peter Kwint (SP) zijn de praktijken rond de voorstelling van Stapel de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen. ‘147 zetels steunen een wet. De Nederlandse muzieksector steunt een wet. De KNVB en alle betaald voetbal organisaties steunen een wet. De bal ligt op de stip. Tijd om hem in te schieten’, schrijft hij in een reactie gericht aan staatssecretaris Gunay Uslu.

Quote Je wilt als organisa­tor dat iedereen, ook met een kleine portemon­nee, kan genieten van voetbal, muziek en entertain­ment David Pranger, woordvoerder KNVB

Ongecontroleerde zwarthandel door professionele handelaren is slecht voor de sport, muziek en andere culturele evenementen, zegt Pranger. ,,Het brengt de veiligheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid van evenementen in gevaar. Deze partijen kapen de kaartjes voor de gewone man weg. Je wilt als organisator dat iedereen, ook met een kleine portemonnee, kan genieten van voetbal, muziek en entertainment.”

De KNVB pleit voor ‘rechtmatige re-sale platformen’ van organisatoren, waarbij kopers hun kaartje kunnen verkopen als ze onverhoopt niet kunnen deelnemen. ,,Dit is niet gericht op winst en draagt bij aan de bezetting in onze stadions. Zodat je geen lege plekken hebt. We zijn blij dat de politiek recent een motie heeft aangenomen om de illegale secondary ticket-handelaren aan te pakken”, stelt Pranger.

‘Gooi ze in de cel!’

Als het aan acteur Huub Stapel ligt, voert de politiek zware straffen in voor tickethandelaren. ,,Zet ze in de gevangenis en gooi de sleutel weg. Het is gewoon tuig. Jullie zijn tuig van de richel! Ik zou ze graag zelf bij de kloten willen grijpen, want ik ben he-le-maal klaar met die verschrikkelijke gasten. Lieve staatssecretaris, grijp nou alsjeblieft toch een keer in! Het loopt helemaal uit de hand!”

