Huub Stapel in Shakespeares King Lear

De voorstelling wordt in het seizoen 2018-2019 opgevoerd door de Toneelgroep Maastricht. De regie is in handen van Servé Hermans. Stapel en Hermans maakten dit seizoen samen de veelgeprezen voorstelling Pinkpop .

King Lear wordt beschouwd als een van de grootste werken die Shakespeare schreef. Het stuk vertelt over een vorst die zijn rijk wil verdelen onder drie dochters. Het verkeerd inschatten van zijn kinderen luidt zijn eigen teloorgang in.

De rol van Lear werd recent in Nederland ook gespeeld door onder meer Mark Rietman, André van den Heuvel en Frieda Pittoors. Andere acteurs in de nieuwe versie van Toneelgroep Maastricht zijn nog niet bekend.

Huub Stapel is dit seizoen eerst nog te zien in de voorstelling Vastgoed BV van schrijver David Mamet. Het stuk gaat 9 oktober in première en is daarna door heel Nederland te zien. Ook vertolt Stapel een van de hoofdrollen in het historische epos Redbad dat regisseur Roel Reiné momenteel opneemt.