Humberto vervangt Jinek op Giro555-avond

Jinek voert samen met Jeroen Pauw gesprekken in de studio met gasten. De presentatie is in handen van Chantal Janzen. Tijdens de uitzending wordt regelmatig geschakeld met het actiecentrum van Giro555 in Beeld & Geluid in Hilversum. Daar doen Hila Noorzai, Wendy van Dijk en Herman van der Zandt verslag van het verloop van de actie en interviewen zij bekende Nederlanders in het belpanel.

Welke Nederlanders er in het belpanel zitten, is nog niet bekendgemaakt. Optredens worden onder meer verzorgd door Karsu en Frank Boeijen. Johnny de Mol maakte de afgelopen dagen voor het programma reportages van acties in Nederland.

De tv-show wordt gemaakt door NPO, RTL en Talpa maar is enkel te volgen via NPO 1. Op de andere zenders wordt gedurende de dag wel aandacht besteed aan de actie. Het bekendmaken van de eindstand is wel op NPO 1, RTL 4 en SBS6 te zien.

