Humberto Tan zou zich schamen voor het huidige Late Night

Nu de kerstvakantie er met rasse schreden aan komt, wordt het toch tijd om die ene ongemakkelijke vraag te stellen: wat gaat RTL doen met Late Night en met Twan Huys? Want zelfs de grootste optimisten moeten inmiddels toegeven dat dit een kansloze exercitie is, die pijnlijk wordt om naar te kijken.



Na vier maanden is van enige groei of inhoudelijke verbetering totaal geen sprake, integendeel zelfs. Het programma komt dagelijks amper meer boven de 300.000 kijkers uit, behalve dan op vrijdag als The Voice of Holland als aanjager fungeert. Maar daarbij is dan weer het zorgwekkende dat niemand van die 500.000 extra kijkers denkt: goh, wat leuk, hier ga ik maandag weer voor zitten.



Hét probleem van Late Night is dat er gewoon niks klopt van het programma. Er zit een bij de NPO weggekaapte journalistiek zwaargewicht in een veel te bombastisch decor met de moed der wanhoop een talkshow te presenteren die qua diepgang en actuele nieuwswaarde amper Koffietijd overtreft. Heel af en toe is er ineens een serieus onderwerp, maar het is toch vooral een potpourri van Lex Uiting met een paar grappige internetfilmpjes, BN’ers die een oud verhaal afsteken, een RTL-promopraatje of de politiek verslaggeefster die is opgetrommeld voor een kulonderwerp. Net als je denkt dat het niet lichter, luchtiger en nietszeggender kan, wordt de dag erop het tegendeel bewezen.