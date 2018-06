Humberto Tan in verlegenheid gebracht door grap over 'affaire' met Dionne Stax

Dionne Stax (33) zou vorig jaar geruime tijd een ultrageheime romance hebben gehad met Humberto Tan, waardoor zijn relatie met levenspartner Ineke Geenen door diepe dalen ging. Hoewel Stax en Tan nooit iets over hun samenzijn hebben willen zeggen, leverde het veronderstelde buitenechtelijke avontuurtje hem wel een imagodeukje op. Reden genoeg voor Peter R. de Vries om Tan, die zijn relatie met Geenen weer op de rails zou hebben, nog eens te confronteren met zijn 'scheve schaats'.



Volgens De Vries was het de afgelopen vijf jaar erg opvallend dat de Vlaamse seksuologe Goedele Liekens maar liefst 37 keer gast was bij RTL Late Night om erotische workshops te geven. Tan, zo stelde hij, zou veel van die lessen hebben opgestoken. ,,Wat de redactie je het meeste nadraagt, is dat je de door haar bijgespijkerde vaardigheden nota bene bij de concurrent, de publieke omroep, bent gaan praktiseren'', geinde De Vries. ,,Met als gevolg dat je een paar keer per week in de 'opening' van het NOS Journaal zat...''



Humberto Tan hoorde het met een uitgestreken gezicht aan terwijl het publiek in de studio stil viel en een zacht 'oei' produceerde. Geconfronteerd met die reactie haastte De Vries zich te zeggen dat dergelijke opmerkingen nu eenmaal bij een roast horen. Humberto Tan, die nog meer beschuldigingen voor de kiezen kreeg, zoals het opvallende aantal keren dat ook Wendy van Dijk (RTL4) haar geluksblad gratis in uitzendingen mocht promoten, probeerde na De Vries' pijnlijke Dionne Stax-sneer een voorzichtig 'lachje' op zijn gezicht te toveren. Na een moment van opvallende stilte: ,,Ik begrijp echt niet wat je bedoelt.''