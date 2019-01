Humberto Tan: ‘Ik had de naam RTL Late Night niet aangehouden’

Het is een spannende dag voor Humberto Tan. Vanavond debuteert hij met de voetbaltalkshow VTBL. Elke zondag zal hij om 20.00 uur samen met onder meer vaste gast Theo Janssen terugblikken op het afgelopen voetbalweekeinde. Opvallende naam die ook regelmatig zal aanschuiven, is die van Jan Boskamp. De analist die ook bij Veronica Inside zit, wordt naast Jimmy Floyd Hasselbaink een van de wisselende namen aan tafel bij Humberto. ,,Zo zijn er nog wat namen", vertelt Humberto bij Onze man in Deventer. ,,Degene die de vorm mede zal bepalen is Theo Janssen. Hij is echt een hele originele man en uitgesproken. Hij heeft tv-charisma en is onaangepast.” Humberto verwacht niet meteen de topscores te halen die hij in het verleden met RTL Late Night wist te halen. Sterker nog, de presentator houdt er rekening mee dat hij zich in het voetbaltalkshowlandschap moet invechten. ,,Ik hoop op 200.000 tot 300.000 kijkers, maar dat is wellicht zelfs te optimistisch. Het is direct na het voetbal, maar dan is ook het Achtuurjournaal. De concurrentie is groot.”

Objectief

Het is Humberto's eerste talkshow sinds hij moest stoppen van RTL Late Night. Het programma scoort momenteel veel mindere cijfers onder leiding van Twan Huys en is het zorgenkindje van RTL. Humberto vindt het niet chique om daarover te praten. ,,Ik heb mij voorgenomen er niets meer over te zeggen. Alles wat ik erover zeg, klinkt heel lelijk. Ik ben niet objectief. Ik heb er te veel gevoel bij. Ik heb Late Night met gigantisch veel plezier gemaakt en dat wil ik behouden.”



Toch heeft hij wel een kritische kanttekening. Hij heeft bij zijn nieuwe show besloten de naam Voetbal Inside niet te handhaven. Dat dit wel met RTL Late Night is gebeurd, vindt hij jammer. ,,Ik vind het interessant waarom het is gehandhaafd, online. Daarop waren we heel groot. Ik had het een betere keuze gevonden als de naam anders was geweest.”



Naast VTBL is Humberto met nog meer programma's bezig voor RTL. Naast de entertainmentkant met programma's als Dance Dance Dance, Big Music Quiz en Holland's Got Talent wil hij ook weer inhoudelijke programma's gaan maken. ,,Op dit moment lopen daar twee pilots op dat vlak. Eentje is al gemaakt en eentje wordt nog gemaakt. Daar wil ik nog niet te veel over zeggen, want daarom is het een pilot. Het zijn interviewprogramma’s, maar dan op locatie. Het ene programma is binnenland en het andere buitenland.”



Luister hier het hele gesprek van Humberto Tan in Onze Man in Deventer terug.