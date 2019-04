Humberto Tan geraakt en trots na ontvangen lintje

Zo is Tan ambassadeur van de Stichting Wereld Natuur Fonds, het Rode Kruis en de Johan Cruijff Foundation. Daarnaast is hij lid van de Sportraad Amsterdam en het forum A tot Z van de Stichting Lezen en Schrijven én is hij voorzitter van de Stichting Straatvoetbal. ,,Bovendien heeft hij zich ingezet voor onder meer de Stichting Suriprofs, de Stichting Exploitatie Olympisch Stadion Amsterdam, de Stichting Orange Babies, het Leger des Heils en de Stichting Het Vergeten Kind’’, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.



Tan werd naar Amstelveen gelokt met de smoes dat hij een afspraak met Blue Circle had. ,,Ze zeiden: we hebben een pak meegenomen, je moet je verkleden. We moeten ergens naartoe. Ik had nog een interview staan vanmiddag met LINDA. magazine en dat ging allemaal niet door’’, reageert hij aan het ANP. ,,Pas toen ik hier op het parkeerterrein aan kwam gereden dacht ik: gemeentehuis? Ik ben aan het verbouwen, maar m’n vergunningen zijn binnen en daar hoef ik geen pak voor aan. En toen dacht ik: morgen is het Koningsdag en ging het dagen.”