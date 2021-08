Humberto Tan: Bernhard heeft spijt van omstreden F1-vraag aan Chef'Special

Humberto Tan heeft naar eigen zeggen “uitgebreid” gesproken met prins Bernhard over de ophef rond een brief aan Chef’Special. Volgens de presentator is de prins van mening dat de e-mail met het verzoek aan de band om gratis op te treden tijdens de Formule 1 in Zandvoort ‘nooit verstuurd’ had mogen worden. Zo zei Humberto donderdagavond in zijn talkshow op RTL 4.