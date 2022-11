Huiszoeking bij DPG Media in België rond krantencontract

the big show Ruben Nicolai stuurt pikant bericht naar alle contacten Heleen van Royen: ‘Dit is verdacht’

709.000 kijkers zagen gisteravond hoe Ruben Nicolai zijn pikantste bericht tot nu toe verstuurde in het onderdeel ‘Send to all’ van The Big Show. Het spannende WhatsAppje ging naar álle contacten in de telefoon van Heleen van Royen, inclusief bekende collega’s als Jeroen Pauw. Heleen vond het spannend, maar kan vandaag nog lachen.

27 november