Huisje op koninklijk landgoed De Horsten voor 2,8 ton verkocht

De portierswoning op Landgoed de Horsten van koning Willem-Alexander is verkocht. Het charmante huis in Wassenaar is voor bijna twee keer de vraagprijs verkocht, bevestigt NassauHuis Makelaardij.

Het huis stond sinds april te koop voor 150.000 euro en is uiteindelijk verkocht voor 280.000 euro. ,,Er kwamen veel aanvragen binnen, dus dit hadden we wel verwacht", zegt de makelaar. Zo bracht ook Johan Vlemmix, een enorme fan van het koningshuis, een bod uit. De overdracht heeft op 1 juni plaatsgevonden. Over de nieuwe eigenaren wil ze niets kwijt, alleen dat het pand wordt opgeknapt, maar niet ingrijpend wordt verbouwd.

Het pand - een rijksmonument uit 1860 - is 122 vierkante meter groot en ligt op een perceel van 650 vierkante meter. Naast een zitkamer met open haard, keuken en badkamer telt het huis twee slaapkamers op de eerste verdieping. De verkooptekst belooft ook ‘alle privacy en een fantastisch weids uitzicht in het groen’. Het huis - een ‘zeer charmant object’ volgens de makelaar - is bereikbaar via de ingang van landgoed De Horsten aan de Papeweg.

De uiteindelijke eigenaar van de dienstwoning, die fungeerde als portierswoning van de boerderij de Raaphorst, krijgt te maken met erfpacht. Je krijgt dus de stenen, maar niet de grond. Het erfpachtcontract loopt nog 30 jaar, de canon van 7.000 euro wordt jaarlijks geïndexeerd.

