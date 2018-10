‘Huisdealer’ Jeroen Pauw ritselt xtc-pillen voor Arjen Lubach

De ludieke actie van Pauw werd gisteren op sociale media getrakteerd op een vloedgolf positieve reacties. Menigeen deelde de beelden waarop te zien is hoe Pauw buiten de Zondag met Lubach-studio arriveert op een brommer en vervolgens mompelend en met helm op zijn handeltje aan Lubach overhandigt. ,,Vette actie”, oordeelt iemand. Of: ,,Geweldig statement.” En: ,,Diepe kniebuiging voor Pauw.” Natuurlijk waren er ook afwijzende commentaren, omdat Lubach min of meer reclame maakte voor het middel.



In zijn show verbaasde Arjen Lubach zich, net als Jeroen Pauw eerder, over de opstelling van de Nederlandse politiek als het om xtc gaat. De regering noemt het een harddrug, maar volgens Lubach staat het verdovende middel best laag op een officiële Nederlandse lijst van verslavende stoffen. Op nummer één staat crack, gevolgd door heroïne, tabak, alcohol, cocaïne, cannabis (plek 10) en xtc (met daarin de werkzame stof mdma, red.) op een twaalfde positie.