‘Huisartiest’ Marco Borsato dreigt eerbetoon in GelreDome kwijt te raken door The Voice-schandaal

Esmée Denters: Marco Borsato kneep op podium in mijn bil

Ook zangeres Esmée Denters heeft naar eigen zeggen ooit een nare ervaring gehad met de in opspraak geraakte Marco Borsato. Denters, die onder meer een hit scoorde met Outta Here, schrijft in haar Instagram Stories dat de zanger bij een ontmoeting in haar bil kneep.

14:09