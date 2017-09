Hugh Hefner had ook een duistere kant

Loonslaven

Een van die vijanden was Gloria Steinem, die in 1963 als freelance journaliste undercover ging als Playboy Bunny in een van Hefners clubs. Ze had het in haar reeks over de omstandigheden waarin de dames moesten werken en omschreef het als volgt: ,,De playboybunnies zijn loonslaven die te maken krijgen met wrede, denigrerende klanten.” Steinem zei dat Hefner “de geschiedenis in wilde gaan als een verfijnd en glamoureus persoon” maar voegde eraan toe:,,Hugh Hefner zou absoluut niet trots moeten zijn op de man die hij is. Hij is de laatset persoon met wie ik me zou willen identificeren.”