Hugh Grant getuigt in rechtszaak tegen Britse tabloid: ‘De krant brak bij mij in om af te luisteren’

met videoNaast prins Harry (38) , voert ook Hugh Grant (62) een rechtszaak tegen de Britse krant The Sun . De Britse acteur heeft de tabloid onder meer beschuldigd van verschillende inbraken, het installeren van afluisterapparatuur, omkoperij en telefoonhacking. Hij kwam donderdag zelf getuigen op de eerste hoorzitting in Londen.

Grant verklaarde dat The Sun ‘tot het uiterste gaat om exclusief nieuws over hem te publiceren’. ,,Mijn zaak betreft onwettige handelingen van The Sun, waaronder inbraken ‘op bestelling’ in privé-eigendommen om private informatie te verkrijgen door afluisteren, het aftappen van telefoonlijnen, telefoonhacking, en het gebruik van privédetectives om illegale dingen tegen me te doen”, aldus de Love Actually-acteur.

Tijdens de hoorzitting in Londen vertelde Grant dat er in de jaren 2000 werd ingebroken bij zijn filmproductiebedrijf en bij zijn ex-vriendin Liz Hurley. Volgens de Britse acteur had The Sun daarvoor privédetectives ingeschakeld en zouden de inbraken uitgevoerd zijn ‘met kennis en goedkeuring van Rebekah Brooks, die toen hoofdredacteur van de krant was’. Brooks is momenteel de CEO van moederbedrijf News UK.

Inbraak en telefoonhacking

En dat zouden niet de enige inbraken geweest zijn. Zo verklaarde Grant dat er in 2011 werd ingebroken in zijn appartement in Londen. Er was niets gestolen, maar de voordeur was geforceerd en van de scharnieren gehaald. Een dag na het incident verscheen er een artikel in de tabloid waarin ‘het interieur van zijn woning in detail werd beschreven’. Ook werd er een huiselijke ruzie van Grant door de krant beschreven.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Hugh Grant bij de rechtbank in Londen. © REUTERS

Elf jaar later verkreeg de acteur naar eigen zeggen bewijs dat de Britse krant achter de inbraak zat. Privédetective Gavin Burrows nam vorig jaar contact op met Grant en legde uit dat de tabloid privédetectives had ingehuurd. ,,Burrows had informatie. Hij wist - naast het hacken van mijn telefoon en aftappen van mijn vaste lijn - dat er bij mij was ingebroken door mensen die voor The Sun werkten en dat een tracker in mijn auto was geplaatst”, verklaarde de acteur.

Dat wordt echter ontkend door de Britse krant: ,,We hebben nooit iemand de opdracht gegeven om in te breken in het appartement van Hugh Grant.” Toch kreeg de acteur in 2012 al een financiële schikking van moederbedrijf News UK, wegens telefoonhacking door het intussen oopgeheven blad News of the World.

Omkoperij

Verder zou The Sun ook de grens hebben overschreden om details te weten te komen over de geboorte van Tabitha Grant, het eerste kind van Grant. In 2011 beviel Tinglan Hong van Tabitha onder een valse naam. Op die manier wilden ze het nieuws uit de pers houden. Maar de tabloid had naar verluidt een privédetective de opdracht gegeven om iemand van het ziekenhuis om te kopen en zo de naam van de baby te weten te komen. Met succes. Volgens de Britse acteur achterhaalde de krant zelfs nog meer privé-informatie door omkoping, zoals ‘de naam van het kind van een voormalige premier, een zeer hooggeplaatst vrouwelijk lid van de koninklijke familie en slachtoffers van terroristische wreedheden’.

The Sun probeert het proces van Grant - en dat van prins Harry - stop te zetten met het argument ‘dat ze te lang hebben gewacht om de rechtszaak aan te spannen en de feiten intussen verjaard zijn’. Grant beweert dat het zo lang heeft geduurd ‘omdat de tabloid het gedrag van zijn medewerkers bleef verhullen’.

Donderdag besloot de rechter dat er een nieuwe hoorzitting nodig is, voor hij zich kan uitspreken over de zaak. De nieuwe hoorzitting zal begin juli plaatsvinden.

Volledig scherm Hugh Grant © REUTERS