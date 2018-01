House of Cards maakt cast van slotseizoen bekend

De laatste drie maanden van 2017 waren meer dan chaotisch voor de producenten van de serie. Wegens de beschuldigingen van seksuele intimidatie jegens Kevin Spacey, met wie de samenwerking inmiddels is beëindigd, werd de productie tijdelijk stilgelegd. Het heeft dan ook even geduurd voordat het balletje weer zou gaan rollen, maar vandaag is er een einde gekomen aan alle vragen omtrent de cast van de serie.



Wie zijn de nieuwkomers, wie hebben de serie verlaten en wie zien we terug? Eén ding is zeker: Boris McGiver (hoofdredacteur Tom Hammerschmidt), Derek Cecil (communicatieadviseur Seth Grayson), Patricia Clarkson (plaatsvervangend ondersecretaris voor internationale handel Jane Davis) en Campbell Scott (politiek adviseur Mark Usher) keren terug in het slotseizoen. Verder zijn ook nieuwe acteurs aan de cast toegevoegd. Oscar-genomineerden Diane Lane and Greg Kinnear zullen namelijk hun entree in de serie maken. De twee spelen broer en zus, maar het is nog niet bekend op welke manier zij dat gaan invullen, dat blijft strikt geheim.