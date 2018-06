House of Cards-actrice Neve Campbell adopteert jongetje

,,Pure blijdschap!!!! Het was tot nu toe een geheim, daarom wilden JJ en ik wachten totdat het officieel was, maar vijf maanden geleden hebben we een prachtig jongetje geadopteerd. Zijn naam is Raynor en we zijn dolverliefd. Onze zesjarige zoon Caspian is helemaal weg van hem. Elke ochtend vraagt hij: 'mag ik mijn baby vasthouden? Mag ik mijn baby eten geven? Mag ik met mijn baby spelen?'. Het is het mooiste dat we ooit hebben meegemaakt."