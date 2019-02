Hot girl en pikante poetsvrouw: het onzedige acteerverleden van Meghan Markle

Vorige week werd bekend dat er wel eens een nieuwe film zou kunnen verschijnen met Meghan Markle in de hoofdrol. Het zou gaan om een film die al jaren op de plank ligt, maar nu alsnog wordt uitgebracht. Sinds vorig jaar is de Hertogin van Sussex gestopt met acteren, maar voor ze een ster werd als Rachel Zane in de Amerikaanse advocatenreeks Suits, greep ze alles aan als actrice.

Meghan Markle (37) kende haar grote doorbraak als advocate Rachel Zane in Suits. Door die serie merkte prins Harry haar op en slaagde hij er in een ontmoeting met haar te regelen. In september 2016 traden de twee tijdens de Invictus Games in Toronto voor het eerst naar buiten als koppel. Maar vóór Meghan bekend werd over de hele wereld legde ze een lange weg af als actrice. Ze was onder meer prijzenmeisje in een spelletjesshow en figureerde in pikante lingerie als poetsvrouw.

‘General Hospital’ (2002)

Haar eerste baantje als actrice versierde Meghan in de Amerikaanse soap ‘General Hospital’, met 56 jaargangen de langst lopende soap op de Amerikaanse televisie. Op haar twintigste verscheen ze er als verpleegster, een bescheiden rol want ze kreeg er geen enkel stukje tekst. Haar rol beperkte zich tot het opnemen van de telefoon en het voeren van schijngesprekken in de achtergrond. Haar vader Thomas werkte op dat moment als lichtman op de set van de soap. ,,Toch heb ik voor de rol auditie moeten doen”, beweerde Meghan daar later over.

Volledig scherm Meghan tijdens haar eerste rol in 'General Hospital' © rv

‘A Lot Like Love’ (2005)

Haar debuut op het witte doek was pas voor een paar jaar later. In de film ‘A Lot Like Love’ met Ashton Kutcher uit 2005 werd ze simpelweg gecast als ‘Hot Girl’, haar personage had geen naam. In tegenstelling tot haar debuut op het kleine scherm kreeg ze in haar eerste film wel tekst. Haar impressionante bijdrage luidde: ,,Hallo” en ,,Nee, ik woon in Los Angeles.”

Volledig scherm Meghan in haar eerste filmrol, naast Ashton Kutcher © rv

CSI: New York (2006)

Ook haar rol in ‘CSI: New York’ was er één als ‘Hot Girl’, of beter gezegd ‘Hot cleaning lady’. In de aflevering ‘Murder Sings the Blues’ speelt Meghan een rolletje als poetsvrouw Veronica Perez die appartementen van de beau monde kuist. In pikante lingerie. Wanneer één van haar klanten dood wordt teruggevonden, spreekt ze de gevleugelde woorden: ,,Het kan wel zijn dat ik naar bed geweest met Grant Jordan, maar ik heb hem niet vermoord”, waarna ze mocht opkrassen uit de hotelkamer.

Volledig scherm Meghan Markle in CSI: New York © CSI

Volledig scherm Meghan als poetsvrouw in CSI: New York © rv

90210 (2008)

Twee jaar later ging de toekomstige hertogin nog een stapje verder in ‘90210', een spin-off van ‘Beverly Hills 90210'. Als haar personage Wendy werd ze betrapt terwijl ze onkuise activiteiten uitvoerde vanop de passagiersstoel in een auto. Al kan het natuurlijk ook zijn dat ze iets liet vallen op de grond en dat telkens opnieuw moest oprapen.

Volledig scherm Meghan als schunnige studente in 90210 © The CW

Deal or No Deal (2006)

Haar meest uitdagende rol speelde Markle ongetwijfeld in de spelletjesshow ‘Deal or No Deal’ als ‘Koffermeisje nr. 24'. Vierendertig afleveringen stond Meghan als tv-snoepje met een koffertje in haar handen, te wachten of de quizkandidaat voor haar koffertje zou kiezen dan wel voor het onbekende bedrag in hun eigen exemplaar. ,,Ik deed het om de eindjes aan elkaar te knopen”, zei Markle daar later over. ,,Het heeft me geholpen in mijn zoektocht naar wat ik echt wilde.”

Volledig scherm Meghan als koffermeisje in 'Deal Or No Deal' © GSN

Volledig scherm Meghan als koffermeisje in 'Deal Or No Deal' © GSN

Chips reclame (2009)

Ogen dicht en de check innen is wat Meghan ook deed in een chipsreclame. Daarin is ze te zien in de supermarkt terwijl ze voor een hartverscheurend dilemma staat: welke chips zal ze kiezen? Dat wordt Tostitos uiteraard, maïschips met plantaardige olie en zout.