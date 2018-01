Hoogzwangere Chantal Janzen verlangt nu alweer naar slank postuur

,,De politie vraagt uw aandacht voor het volgende: vrouw met platte buik gezocht, al zeker vijf maanden niet meer gezien. Althans, niet meer in deze hoedanigheid'', schrijft Janzen bij een selfie die ze voor de zwangerschap maakte in een spiegel op de schoorsteenmantel. Ze vervolgt: ,,Het signalement van de vrouw ten tijde van deze foto: een vrouw met een sproeterige, door de zon licht getinte huidskleur, blauwe ogen, ongeveer 1.68 cm lang, slank postuur (toen nog), 38 jaar oud. Ze droeg: niet veel. Een roze broekje met blauwe top, met potlood aangezette wenkbrauwen, die dag geen mascara (schijnbaar zeer uitzonderlijk), en meestal lipgloss op de mond.'' Over de glans op haar lippen stelt ze ook nog: ,,Al kan dit tegenwoordig ook vet zijn van dergelijke versnaperingen...'' Volgens Chantal willen haar familie en vooral echtgenoot Marco Geeratz (45) de vrouw op de foto graag terugzien. ,,Het schijnt echter dat ze vrij rondloopt maar vrijwel onherkenbaar is geworden. Herkent u toch de vrouw, of heeft u informatie over deze zaak die bij de politie nog niet bekend is, meld dit dan via dit account'', grapt Chantal nog even verder.

Chantal Janzen wist overigens niet waar ze het moest zoeken toen ze ontdekte dat ze zwanger is. ,,Het kwam toch sneller dan we dachten'', vertelde ze vorig jaar. Nadat ze besefte dat het wel goed móet komen, bedaarde ze. ,,Het is je kind en daar zet je alles voor opzij.'' Een tweede kindje is 'ongelooflijk welkom', liet ze ook los. ,,Ik ben er wel al een tijd mee bezig geweest. Een aantal jaar geleden had ik onrustige cellen bij mijn baarmoederhals en die moesten weggehaald worden. Toen dacht ik even 'ik wil dat daar even niets gebeurt'. Die schrik moest ik te boven komen. Vorig jaar (2016, red.) kwam ik er niet zo goed achter of ik het wel wilde. Maar toen ik met de pil stopte, was ik meteen in verwachting. Dat was mentaal wel even zo dat ik dacht: Dan moet het zo zijn.''