Hoofdsponsors Veronica Inside distantiëren zich van uitspraken Johan Derksen

Naar aanleiding van het rumoer rond Veronica Inside laten sponsors van het voetbalprogramma TOTO en Bavaria aan deze site weten zich te distantiëren van de uitspraken die Johan Derksen deed in de uitzending van afgelopen maandag. De bedrijven merken hierbij aan dat zij niet over de inhoud van het programma gaan. In de gewraakte uitzending stelden de heren dat het wel meeviel met het racisme in Nederland. Derksen maakte onder meer een vermeend racistische grap .

,,Bij TOTO draait het om de sport, want sport brengt Nederland samen”, aldus de woordvoerder. ,,In de sport gaat het over inclusiviteit. TOTO is sponsor van het programma Veronica Inside en gaat niet over de inhoud. Als sponsor vinden we niet alles wat gezegd wordt passend of gepast. Het gaat om een praatprogramma waarin meningen worden gegeven. En de vrijheid van meningsuiting komt ook met een verantwoordelijkheid voor wat je zegt. Die verantwoordelijkheid ligt bij de mensen aan tafel van het praatprogramma.”

TOTO, al ruim tien jaar sponsor van het voetbalprogramma, eerst bij RTL en nu bij Veronica, laat verder weten met de zender in gesprek te zijn.

Bavaria

Ook Bavaria laat in een reactie weten elke vorm van racisme af te keuren. ,,Het past niet bij waar Bavaria voor staat als merk. Wij zijn een familiebedrijf en we willen mensen samenbrengen. Bavaria is het biermerk met een knipoog. Echter zijn wij van mening dat de uitspraak van Johan Derksen geen grap is en te ver gaat.”

De woordvoerder stelt dat Bavaria ‘niet verantwoordelijk is voor de uitspraken van een individu aan tafel in het discussieprogramma Veronica Inside’. ,,Wij nemen hiervan afstand als deze onnodig kwetsend en denigrerend zijn.” Het sponsorcontract tussen het biermerk en de voetbaltalkshow loopt deze maand af en wordt niet verlengd. ,,Dit was al besloten en heeft verder niets te maken met de uitspraken van Johan Derksen.”

Bedrijven haken af

Meerdere grote merken die met regelmaat reclametijd inkopen rond Veronica Inside hebben vandaag aangegeven niet meer te willen adverteren, waaronder Gillette, Zespri en KPN. Zespri zegt de ’verontwaardiging en woede’ die vooral op sociale media ontstond te begrijpen. ,,Wij distantiëren ons er nadrukkelijk van en willen niet meer adverteren rond dit programma. Deze uitspraken zijn verkeerd en in strijd met onze waarden. Zespri is als merk gericht op mensen, verbinding en inclusiviteit en we streven naar een betere wereld”, zo laat het kiwimerk in een statement weten.

Gillette, het bedrijf dat twee jaar geleden al afhaakte als vaste sponsor na de transgenderrel met Van der Gijp, wil ook niet adverteren rond het voetbalprogramma. ,,Als onderdeel van onze algemene mediaplanning was onze reclame mogelijk aanwezig in het reclameblok. We distantiëren ons van de uitspraken die in het programma zijn gedaan en steunen geen enkele boodschap die mensen kan kwetsen op basis van hun huidskleur, geslacht, hun mening of seksuele geaardheid. Daarom zullen wij per direct stoppen met adverteren rondom dit programma”, laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Quote Wij distantië­ren ons er nadrukke­lijk van en willen niet meer adverteren rond dit programma Zespri KPN stelt zich te distantieren ‘van elke vorm van racisme’ en momenteel in gesprek te zijn met Veronica.

Eerder gaven ook Gamma en SNS Bank aan met Veronica in gesprek te willen over de woorden van Derksen. Beide bedrijven beklemtonen geen sponsor van het programma te zijn. Maar hun commercials belanden door de doelgroepprofilering wel vaak in de blokken rond VI. ,,Wij nemen afstand van alle racistische uitlatingen die worden gedaan in welk programma dan ook”, laat SNS weten. ,,Wij nemen via ons media-inkoopbureau contact op met de zender om de dialoog aan te gaan.”

Dit is ook de boodschap van Gamma. ,,We zijn doorlopend in gesprek met mediabedrijven waar we adverteren”, aldus een woordvoerder. ,,Maar het moet duidelijk zijn dat wij racisme in alle vormen afwijzen. We zien op socials hoe mensen reageren op de opmerkingen die in het programma gemaakt zijn. Daar gaan we over in gesprek.”

Albert Heijn sluit zich daarbij aan: ,,Er is geen plaats voor discriminatie bij Albert Heijn en stoppen met de reclames eromheen”, aldus de grootgrutter.

BN’ers uiten kritiek

Veronica liet een dag na de uitzending weten Johan Derksen niet aan te spreken op zijn uitlatingen. ,,Uitspraken binnen VI komen voor rekening van de mensen aan tafel”, reageerde de zender. De voetbalanalist en zijn tafelgenoot René van der Gijp stelden in de uitzending van maandag dat het wel meeviel met het racisme in Nederland en vielen uit tegen Akwasi, die een toespraak hield tijdens het protest op de Dam, waarbij hij de uitspraak deed Zwarte Piet ‘hoogstpersoonlijk in zijn gezicht te zullen trappen’ mocht hij die tegen het lijf lopen in november.

De uitlatingen van Derksen kregen de afgelopen dagen veel kritiek op sociale media. Ook veel BN’ers lieten zich zeer kritisch uit over het racismegesprek bij Veronica Inside. Zo stelde Anouk dat de uitspraken ‘om te kotsen’ waren en is Albert Verlinde van mening van Derksen zijn excuses moet aanbieden aan Akwasi. Onder anderen Arie Boomsma en Glennis Grace riepen bedrijven op niet langer te adverteren rondom VI. Ook voetballers Eljero Elia en Memphis Depay uitten kritiek op bedrijven die adverteren rondom Veronica Inside.

Angela de Jong, televisiecolumniste van deze site, besteedt in haar column van vandaag eveneens aandacht aan de kwestie. ,,Als het probleem dieper gaat dan Derksen, laat een ieder zich dáár dan op concentreren. Want op deze manier help je de discussie enkel om zeep.”