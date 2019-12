Hoofdrolspeler bekend van reboot kersttraditie Home Alone

Het verhaal van de nieuwe film, die wordt gemaakt voor Disney+, gaat over andere personages dan het origineel. Archie speelt dus niet, zoals Macaulay Culkin bijna dertig jaar geleden deed, de rol van Kevin die per ongeluk alleen thuis wordt achtergelaten tijdens Kerstmis. Ook Ellie Kemper en Rob Delaney zijn te zien in de nieuwe film.



Het origineel van de film was een groot succes, met meerdere sequels als gevolg. Home Alone is een van de bekende titels die Disney nieuw leven inblaast. Voor het streamingplatform worden ook nieuwe versies van Night At The Museum, Diary Af A Wimpy Kid en Cheaper By The Dozen gemaakt.



Home Alone is overigens dit jaar niet te zien op televisie. Zoals een kerstboom in een huis voor vele traditie is, zo is voor veel mensen de filmklassieker ook onlosmakelijk verbonden met koude dagen voor oud en nieuw. 3FM heeft zelfs besloten om die reden de rolprent live uit te zenden op de radio. Voor elke 5 euro die wordt gedoneerd voor Serious Request zendt hij één minuut uit van de film, die in totaal 103 minuten duurt.