Hoofdrollen voor René van Kooten en Dominique de Bont in ‘astrologiemusical’ Zodiac

Met ZODIAC de musical wil Stichting Zodiac mensen en organisaties via podiumkunsten inspireren. In het verhaal spiegelen de sterrenbeelden de bezoekers een toekomstbeeld voor, dat misschien wel helemaal niet zo ver weg is. ,,Het basis-idee had ik 30 jaar geleden al, maar het is alsof het zo bedoeld is, actueler dan nu kan het verhaal niet zijn”, aldus producent Peet Nieuwenhuijsen. “Daarom gaan we ook waar mogelijk volop door met de productie, om zodra de deuren weer open mogen bezoekers te verwelkomen.”



Bekende namen uit de musicalwereld werken mee aan deze nieuwe musical. William Spaaij als regisseur, Stanley Burleson neemt de choreografie voor zijn rekening en Dick van den Heuvel schreef het script. Na de audities van een paar maanden geleden worden nu ook de eerste namen bekendgemaakt: René van Kooten speelt de secretaris-generaal en Dominique de Bont zijn opstandige dochter Evi. Verder zijn onder anderen Hilke Bierman, Dennis Willekens en Marcel Visscher te zien. In de komende weken wordt de complete cast bekendgemaakt.



De musical zal vertoond worden in de monumentale Koepel van Breda, ook wel bekend als de koepelgevangenis. Er worden vier tribunes in de dertig meter hoge ruimte gebouwd, ieder met eigen ingang en horeca- en toiletvoorzieningen. Door in het verkoopproces gebruik te maken van een social distancing tool is er steeds sprake van ruime afstand tussen de bezoekers. Daarnaast geldt er een coulant ticketingbeleid.