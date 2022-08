Hoofdredacteur NOS: ‘Belangrijk dat journalistiek gesteund wordt’

B&B Vol Liefde 814.000 kijkers zagen hoe Natasja genoeg had van logé Jan: ‘Ik voel me bijna misbruikt’

814.000 kijkers waren er gisteravond getuige van hoe de maat vol was voor B&B-eigenaar Natasja. In een nieuwe aflevering van B&B vol liefde was te zien hoe ze besloot haar logé Jan naar huis te sturen. Hij zou volgens Natasja totaal geen interesse in haar tonen en vooral willen genieten van een vakantie. ,,Ik voel me bijna misbruikt.”

20 augustus