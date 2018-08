Hoofdact N.E.R.D overvleugeld door funky feelgood-show van Chic

Samen schreven ze een van de grootste hits van het afgelopen decennium en op Lowlands traden ze vandaag vlak na elkaar op. Toch kwam het niet van gezamenlijke versie van Get Lucky door Nile Rodgers en Pharrell Williams. Ze speelden het nummer beiden wel. Hoewel dat voor Rodgers met Chic duidelijk iets anders inhield dan voor Williams (45) met zijn formatie N.E.R.D. Waar Chic met Rodgers als onvermoeibare aanvoerder een lange funky versie speelde, steunde Williams op de door Daft Punk bedachte beats. De zang liet hij deels aan het publiek over. Zes weken geleden traden de twee bands ook al aan op North Sea Jazz. Dit keer was Williams met N.E.R.D. de afsluiter op het Alpha-podium. Rodgers (65) had rond etenstijd een veel bescheidener rol in de Bravo-tent. Maar wie beide optredens naast elkaar legde, kon niet anders concluderen dan dat de posities muzikaal gezien beter konden worden omgewisseld. Zowel Chic als N.E.R.D. speelde een vooraf zorgvuldig uitgedachte show, maar waar Williams comfortabel leunde op die setlijst, sprankelde het optreden van de 20 jaar oudere Rodgers van het spelplezier.

Goed-humeur-show

En dat straalde af op de menigte waarmee met gemak drie Bravo-hangars konden worden gevuld. Chic zorgde voor het beste concert van het festival tot nu toe met een goed-humeur-show waarin elke denkbare hit waar Rodgers ooit de hand in had een plek kreeg. Van zijn productieklussen (Madonna’s Like a Virgin, We are Family van Sister Sledge en Diana Ross’ Upside Down) tot Chics hitsuccessen Le Freak en Good Times.

Die veerden keer op keer op als de band het refrein of intro van een van de N.E.R.D.- óf Pharrell-hits instartte. Maar doordat de groep steeds koos voor liedflarden (Hot in Herre telde slechts een herhaald refrein en Drop it Like it’s Hot kwam geheel van de tape) zakte de feestroes vlot weer in. Williams en zijn kompaan Shay Haley maakten in hun korte broeken een energieke, springerige indruk, maar vlamden muzikaal eigenlijk alleen tijdens de N.E.R.D-klassieker She Wants to Move.