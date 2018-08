Honderden fans Aretha Franklin urenlang in rij voor laatste groet

De fans die al voor 09.00 uur in de rij stonden, zagen hoe Aretha's lichaam bij het Charles H. Wright Museum of African-American History arriveerde. De Queen of Soul werd in een klassieke lijkwagen vervoerd. Ook voor onder anderen Aretha's in 1984 overleden vader, dominee C.L. Franklin, en de zwarte mensenrechtenactiviste Rosa Parks werd de witte Cadillac LaSalle uit 1940 gebruikt.

Live stream

Vandaag en morgen kan het publiek afscheid nemen van de Queen of Soul. Donderdag ligt Aretha opgebaard in 'haar' kerk, de New Bethel Baptist Church. Daar kunnen leden van de kerkgemeenschap die niet in staat zijn naar het museum te komen Aretha de laatste eer bewijzen. Donderdagavond vindt een groot herdenkingsconcert plaats in het Chene Park Amphitheatre, onder anderen Gladys Knight, The Four Tops en Johnny Gill staan op het podium. Vrijdag wordt Aretha naar haar laatste rustplaats gebracht. De besloten uitvaartdienst in Greater Grace Temple, die wordt bijgewoond door onder anderen Bill Clinton en Stevie Wonder, wordt live uitgezonden en gestreamd. Na de dienst wordt Aretha bijgezet in het familiegraf op Woodlawn Cemetery.