Home Alone-acteur Macaulay Culkin openhartig over mogelijk misbruik door Michael Jackson

De Amerikaanse acteur Macaulay Culkin, die vooral bekend werd als Kevin in Home Alone , heeft openhartig gesproken over zijn bijzondere vriendschap met Michael Jackson en het mogelijke seksueel misbruik door The King of Pop .

De voormalige kindster en de popzanger, die terechtstond wegens kindermisbruik en vrijgesproken werd, raakten bevriend toen Macaulay ongeveer tien jaar oud was.

De nu 39-jarige acteur kwam tijdens de rechtszaak in 2005 ter verdediging van Michael. Hij ontkende ooit misbruikt te zijn door de zanger. Volgens Macaulay was het de laatste keer dat hij Michael sprak. ,,Ik zag hem bij de toiletten, tijdens een schorsing van de zitting. Michael vond het beter om me niet te spreken, hij wilde niet de schijn wekken dat hij mijn verklaring beïnvloedde”, vertelt Macaulay Culkin in magazine Esquire.

Hij weerspreekt opnieuw nadrukkelijk dat de in 2009 overleden popzanger zich destijds schuldig maakte aan seksueel overschrijdend gedrag. ,,Het is bij mij niet gebeurd, ik heb het niet bij anderen zien gebeuren en ik heb geen reden om te denken dat er iets gebeurd is.”

Documentaire

Macaulay is de peetvader van Paris Jackson, de dochter van Michael. Toen de documentaire Leaving Neverland in 2019 uitkwam, waarin Michael Jackson wederom beschuldigd werd van kindermisbruik, wilde hij niet reageren. In het interview legt hij niet uit waarom hij er nu wel over spreekt.