‘Hollywoodtop probeert voor te dringen bij vaccinaties’

Dokter Robert Huizenga, die jarenlang de medisch adviseur was bij The Biggest Loser, verklaart tegenover het vakblad dat individuen die hij niet bij naam wil noemen hem bedragen van boven de 10.000 dollar hebben geboden voor een vroege vaccinatie. In de staat Californië komen momenteel alleen zorgpersoneel en mensen boven de 65 in aanmerking voor de prikken.

Smeergeld geboden

,,Er wordt ons smeergeld geboden. We hebben mensen naar andere locaties zien vliegen. We weten van gevallen waarbij mensen tijdelijk als zorgprofessional aangemerkt wilden worden, of als personeelslid van een verzorgingshuis, zodat ze eerder gevaccineerd kunnen worden’’, aldus Huizenga. Een andere bron, die anoniem wil blijven, vergelijkt de strijd om een vroeg vaccin met de taferelen in boek- en filmreeks The Hunger Games, waarin een dodelijke afvalrace wordt gehouden.

Ook zou een deel van de Hollywoodelite die wel aan de beurt is voor een vaccin grof geld betalen om de prik te komen halen bij privéklinieken om zo niet in de lange rijen te hoeven aansluiten op de vaccinatiesites.

Ook geduldige sterren

Er zijn overigens ook diverse voorbeelden van sterren die wél gewoon op hun beurt hebben gewacht. Zo deelde Arnold Schwarzenegger zijn belevenissen op de vaccinatiesite in honkbalstadion Dodger Stadium, maakte Samuel L. Jackson foto’s op de openbare locatie bij muziekhal The Forum en stond Harrison Ford volgens verschillende berichten twee uur in de rij om zijn vaccinatie te krijgen in Los Angeles.

