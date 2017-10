Hollywoodproducent Weinstein opnieuw beschuldigd van aanranding

Sivan doet haar verhaal bij de Huffington Post. Ze zegt dat Weinstein haar apart nam in een restaurant in New York. Bij de keuken probeerde hij haar te kussen. Toen ze weigerde begon hij zichzelf te bevredigen. Naar eigen zeggen kon ze niet bewegen, omdat ze zo geschokt was.



De vrouw doet haar verhaal nu pas omdat ze dacht dat tien jaar geleden niemand haar zou hebben geloofd. Op Twitter bevestigt ze het verslag en prijst de vrouwen die haar voorgingen in de onthullingen. 'Besef je wel dat ik gelukkig niets van hem wilde en dus niet beleefd hoefde te zijn. Bij anderen lag dat anders.'